В обновлённом рейтинге WTA в первой десятке произошло два изменения — чешка Петра Квитова поднялась на седьмую строчку, опередив свою соотечественницу Каролину Плишкову, не защитившую очки за титул в Истбурне, а немка Анжелика Кербер вернулась в топ-10, обогнав американку Мэдисон Кис. Не выступавшая на официальных соревнованиях россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции, став 22-й, поменявшись местами с британкой Йоханной Контой.
Рейтинг WTA. 2 июля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6910.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250.
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960.
7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610.
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971.
10 (11). Анжелика Кербер (Германия) — 3545.
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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3165…
22 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
49 (49). Елена Веснина (Россия) — 1060…
68 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 894.
Квитова опередила Кар. Плишкову, Шарапова поднялась на 2 строчки в рейтинге WTA