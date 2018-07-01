Квитова опередила Кар. Плишкову, Шарапова поднялась на 2 строчки в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA в первой десятке произошло два изменения — чешка Петра Квитова поднялась на седьмую строчку, опередив свою соотечественницу Каролину Плишкову, не защитившую очки за титул в Истбурне, а немка Анжелика Кербер вернулась в топ-10, обогнав американку Мэдисон Кис. Не выступавшая на официальных соревнованиях россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции, став 22-й, поменявшись местами с британкой Йоханной Контой.



Рейтинг WTA. 2 июля

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6910.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250.

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960.

7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610.

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971.

10 (11). Анжелика Кербер (Германия) — 3545.

…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3165…

22 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1943…

29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…

49 (49). Елена Веснина (Россия) — 1060…

68 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 894.