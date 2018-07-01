Роиг: если бы Федерер не продолжал играть, Надаль тоже завершил бы карьеру

Франциско Роиг, работающий со своим соотечественником Рафаэлем Надалем с 2005 года, считает, что швейцарец Роджер Федерер мотивирует его продолжать выступления.



«Рафа — феномен, один из лучших спортсменов в истории, и я считаю работу с ним привилегией. Отлично помню, как в 2007 году после „Ролан Гаррос“ спросил его, сколько побед на „Шлемах“ он ждёт от себя. Он скромно ответил, что шесть-семь, максимум восемь. Я сказал, что он лучше теннисистов, которые выигрывали и семь, и девять „Шлемов“, так что он должен нацеливаться на 10-12 титулов. Тогда Рафа думал, что будет играть примерно до 27 лет. Он постоянно слышал разговоры о том, что стиль его тенниса не позволит ему долго выступать, и менял свою игру.



Конечно, Рафа мотивирован и первой строчкой, и тем, чтобы стать лучшим теннисистом в истории, хотя мы не говорим об этом каждый день. Если бы Федерер не продолжал играть, Рафа тоже завершил бы карьеру.



Мы не обсуждали причины пропуска Федерером грунтовых турниров, но я думаю, что он сделал это для того, чтобы избежать риска травмировать колено. Что касается Рафы на Уимблдоне, то, когда он здоров, его игра подходит для травяного покрытия. Он здорово использует резаные удары и, думаю, в этот раз может провести отличный турнир», — сказал Роиг в интервью Movistar.

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