Федерер: в концовке финала Уимблдона-2003 время замедлилось. Моя мечта сбылась

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил Уимблдон-2003, когда он в 21-летнем возрасте впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема».



«Прорывом для меня стал выход в полуфинал Уимблдона в 2003 году — до того я никогда не добирался до такой стадии на турнире „Большого шлема“. Я играл против Энди Роддика, который, готовясь к Уимблдону, завоевал титул в Лондоне, а я — в Галле. Мы бились за свою первую путёвку в финал Уимблдона. Я провёл великолепный полуфинальный матч и после этого осознал, что у меня действительно есть шансы завоевать титул.



В полуфинале я был аутсайдером, а в финале против Марка Филиппуссиса стал фаворитом. Но только когда я взял два сета и повёл на тай-брейке третьего со счётом 6:2, заработав четверной матчбол, то подумал: „Через минуту — другую я стану чемпионом Уимблдона!“



Это было сумасшествие. Я уже чувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы, я с трудом мог поверить, что это происходит на самом деле. Потом я пошёл к сетке со второй подачи, он не попал с приёма, и я упал на колени. Это был один из тех моментов, когда время словно замедляется. Я чувствовал, что моя мечта сбылась», — сказал Федерер в интервью Credit Suisse.

