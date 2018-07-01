Халеп: в Румынии расплакалась, когда меня встретило 20 тыс. людей

Румынка Симона Халеп поделилась эмоциями, которые испытала, вернувшись домой после триумфа на «Ролан Гаррос», и рассказала о реакции своего тренера, Даррена Кэхилла.



«Было просто невероятно по возвращении с „Ролан Гаррос“ увидеть 20 тыс. людей, которые пришли посмотреть на меня и на трофей. Я чувствовала такую сильную любовь с их стороны, что расплакалась. Они действительно ценят мою работу и мои результаты. Думаю, для них это тоже была мечта — победа румынского игрока на турнире „Большого шлема“ спустя 40 лет. Я очень благодарна им.



Не думаю, что теперь когда-либо буду испытывать такое же сильное давление, как перед победой в Париже. Все говорили о том, что я не могу выиграть „Шлем“, потому что слаба психологически. Но теперь я это сделала, показала, что если не сдаваться, работать, подтягивать свои слабые места, то можно добиться исполнения мечты.



Теперь я чувствую себя расслабленнее, и мои болельщики тоже. Конечно, меня стали чаще просить об автографах, фотографиях. В моей стране творилось небольшое сумасшествие. Но мне это нравится, и я старалась справляться с этим наилучшим образом. К тому же, когда в прошлом году я стала первой ракеткой, было что-то похожее, только в меньших масштабах.



Даррен сказал, что очень гордится тем, чего я добилась. Гордится, что я смогла измениться, стать сильнее. А потом он добавил: „Пора возвращаться к работе“.



Что касается Куруми Нары, с которой я сыграю в первом круге Уимблдона, то она очень быстрая, играет плоскими ударами. Мне нужно хорошо передвигаться по корту, быть готовой биться», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

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