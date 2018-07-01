Директор US Open: мы считаем установку Hawk-eye на все корты верным решением

Директор US Open Дэвид Брюэр прокомментировал информацию о том, что на US Open — 2018 организаторы планируют оснастить системой Hawk-eye, позволяющей брать повторы ударов в спорных ситуациях, все 16 кортов, на которых проводятся матчи. В прошлом году «Ястребиный глаз» использовался на семи кортах, включая четыре корта, оснащённых телевизионными камерами: Арену Артура Эша, Арену Луи Армстронга, Грандстэнд и корт номер 17.



«Мы считаем это решение правильным и справедливым для игроков. Мы должны стараться сделать условия на разных кортах максимально равными, вне зависимости от того, об Арене Артура Эша речь или о 15-м корте. Надеемся, все с радостью воспримут эту новость.



Мы давно обсуждали такую идею — всё-таки мы стали первым „Шлемом“, который опробовал эту систему, и гордимся этим. Теперь мы наконец-то уладили все вопросы логистики и может установить Hawk-eye на всех кортах», — приводит слова Брюэра официальный сайт турнира.

US Open оборудует все корты системой «Hawk-Eye»