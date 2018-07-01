Федерер — пятый теннисист в истории, не менее 20 раз сыгравший на одном «Шлеме»

Швейцарец Роджер Федерер, который на правах действующего чемпиона откроет программу Уимблдона-2018 на Центральном корте, в 20-й раз подряд выступит на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. До 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» лишь четырём теннисистам доводилось не менее 20 раз сыграть в основной сетке одного из «мэйджоров».



Первым стал американец Джимми Коннорс, игравший на US Open с 1970 по 1989 год. В 1992-м Коннорс «выбил двадцатку» и на Уимблдоне. Его соотечественник Андре Агасси 21 раз подряд выступал на US Open, где провёл и последний матч в карьере — против Бенджамина Беккера в 2006 году.



Француз Фабрис Санторо 20 раз выступал на «Ролан Гаррос», лишь однажды пропустив его в промежутке между 1989 и 2009 годами. Австралиец Ллейтон Хьюитт же 20 раз подряд сыграл на своём домашнем «Шлеме» — с 1997 по 2016 год.

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