Осака: Бажин постоянно меня веселит, он как ТВ-ситком. И он отличный тренер

Японка Наоми Осака рассказала о работе с тренером Сажей Бажиным, который до того на протяжении многих лет работал спарринг-партнёром у разных звёздных игроков, в том числе у Серены Уильямс и Виктории Азаренко.



«Не знаю почему, но всё, что он делает, очень меня веселит. Он как телевизионный ситком. Каждый раз, когда он делает что-то забавное, я такая: „О, новый эпизод “Саша ТВ". На самом деле, я не могу сказать про него совершенно ничего плохого. Он просто отличный человек. Он всегда привносит позитив. Иногда он становится серьёзным — тогда, когда хочет донести до меня что-то важное и хочет, чтобы я слушала. Это тоже важно, я ценю его и за это.



Когда я впервые с ним встретилась, то совсем не ожидала, что он окажется хорошим тренером. Мне жаль, что я так думала — но я правда не знала, будет ли он мне что-то объяснять, рассказывать или мы будем просто бить по мячу, и всё. Не была уверена, что он знает, о чём говорит, — а оказалось, что прекрасно знает. Он будет очень сердит на меня за то, что я такое рассказала (смеётся). Нет, правда, он великолепный человек, просто чудесный", — сказала Осака в интервью WTA Insider.

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