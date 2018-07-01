Квитова: бывает, я слишком сильно хочу успешно сыграть на «Шлеме», и это мешает

Чешка Петра Квитова полагает, что излишнее давление иногда мешает её успешным выступлениям на «Шлемах».



«Я назвала бы себя теннисисткой, любящей играть на турнирах „Большого шлема“. Бывает, что я слишком сильно хочу успешно выступить там, и это мешает — в то время как на других соревнованиях, как в том же Бирмингеме, играю более расслабленно. Там всё сработало превосходно.

Хочу постараться сохранить такой же психологический настрой на Уимблдон, но, конечно, это непросто. У меня есть отличные воспоминания о турнире с прошлых лет, и играть свободно будет не так-то легко. Но я правда постараюсь, обещаюь. Посмотрим, что получится. В любом случае я рада, что сейчас нахожусь совсем в ином положении, нежели год назад, и наслаждаюсь этим", — сказала Квитова в интервью WTA Insider.