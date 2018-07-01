Маррей снялся с Уимблдона

Британец Энди Маррей отказался от участия в Уимблдоне. В первом круге он должен был сыграть с французом Бенуа Пэром.

«Мы с моей командой делали всё возможное, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону, но, к сожалению, я пока не готов играть пятисетовые матчи. За предыдущие 10 дней мы достигли большого прогресса в игре, но после долгих и тяжёлых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком трудным при неполном восстановлении.

Теперь буду готовиться к американской серии и постараюсь выступить там как можно лучше", — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.

Вместо Маррея в основной сетке сыграет Джейсон Джунг из Китайского Тайбэя, ставший уже седьмым лаки-лузером.

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