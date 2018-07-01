Рублёв: приступил к полноценным тренировкам, скоро начну играть турниры

Россиянин Андрей Рублев рассказал о причинах, из-за которых не выходил на корт с «Мастерса» в Монте-Карло, проходившего с 15 по 24 апреля. Тогда во втором круге Рублёв уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму со счётом 7:5, 5:7, 5:7.

«Извините, что долго ничего не сообщал. У меня был стрессовый перелом в нижней части спины, и обычно на восстановление уходит много времени, но я уже приступил к полноценным тренировкам. Скоро начну играть турниры. Спасибо всем за поддержку», – написал Рублёв на своей странице в сети «Твиттер».