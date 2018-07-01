С. Уильямс: ничего не имею против проверок, пока ко всем относятся одинаково

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала историю с допинг-пробой, которую у неё не смогли взять 14 июня, так как её не было дома.

«Я никогда не знала, что меня проверяют намного больше, чем всех остальных. Но я не могу ничего с этим не поделать.

Моё время было через 12 часов. По какой-то причине они пришли утром, что им разрешено. Но обычно, если меня нет, они просто уходят. По какой-то причине они не ушли. Сказали, что я могу вернуться. Но я совсем в другом районе, а моё время гораздо позже.

Думаю, они решили, что я пропустила тест, хотя это бессмысленно. Получается, что либо я должна быть дома 24 часа, либо я пропустила тест. Это меня это немного расстраивает. И я пытаюсь понять, почему и как это произошло.

Я ничего не имею против проверок, пока ко всем относятся одинаково. Это единственное, что меня беспокоит. Я презираю тех, кто нечестен. Я доверяю тестированию и поддерживаю его», — приводит слова Уильямс USA Today.