Командный Кубок мира по теннису вернётся в календарь с 2020 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) совместно с Федерацией тенниса Австралии объявила о возвращении в календарь соревнований ATP World Team Cup, сообщает пресс-служба АТР. Турнир будет проходить в начале сезона в Австралии.

С 1978 по 2012 год командный Кубок мира проходил в Дюссельдорфе на грунтовых кортах с участием восьми команд. Это был второй самый крупный командный турнир после Кубка Дэвиса.

В новом турнире будут участвовать 24 команды, а общий призовой фонд турнира составит $15 млн, также будут присуждаться рейтинговые очки.