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С. Уильямс: до сих пор не знаю, стоит ли подавать мощно

С. Уильямс: до сих пор не знаю, стоит ли подавать мощно
Теннис / Уимблдон 2018

181-я ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала то, что получила 25-й номер посева на Уимблдоне.

«Сказать, что меня посеяли слишком низко, было бы неблагодарностью. Я так не считаю. На самом деле я была приятно удивлена. Понимала, что могу не получить посев. Но Уимблдон живёт по своим правилам, и это выделяет их в Туре. Думаю, это благородный и классный поступок.

После Парижа я тренировалась каждый день, но не подавала. Подавать я начала только в Лондоне. И до сих пор не знаю, стоит ли подавать мощно. Получится ли. Пока даже не пробовала», — приводит слова Уильямс Tennis Mash.

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