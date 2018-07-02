С. Уильямс: до сих пор не знаю, стоит ли подавать мощно

181-я ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала то, что получила 25-й номер посева на Уимблдоне.

«Сказать, что меня посеяли слишком низко, было бы неблагодарностью. Я так не считаю. На самом деле я была приятно удивлена. Понимала, что могу не получить посев. Но Уимблдон живёт по своим правилам, и это выделяет их в Туре. Думаю, это благородный и классный поступок.

После Парижа я тренировалась каждый день, но не подавала. Подавать я начала только в Лондоне. И до сих пор не знаю, стоит ли подавать мощно. Получится ли. Пока даже не пробовала», — приводит слова Уильямс Tennis Mash.