Эдмунд поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 2 июля британец Кайл Эдмунд поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 25-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 2 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3660.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3495.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2870.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.

8 (8). Джон Иснер (США) — 1500.

9 (11). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 1440.

10 (9). Борна Чорич (Хорватия) — 1420.

...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 865...

46 (43). Даниил Медведев (Россия) — 627...

75 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 440...

84 (80). Евгений Донской (Россия) — 402.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.