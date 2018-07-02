Кермод: командный Кубок мира не причинит вреда здоровью игроков

Президент и исполнительный директор ATP Крис Кермод прокомментировал возвращение в календарь соревнований командного Кубка мира.

«Мы очень рады, что смогли достичь такого результата, который изменит внешний вид ATP-тура. Новый турнир позволит нам начать сезон с крупных командных соревнований с минимальным влиянием на графики выступлений игроков в начале года. Мы верим в то, что Кубок мира будет стабилен не только в финансовом плане, но также не причинит вреда здоровью игроков, что является решающим моментом. У этого турнира огромный потенциал. Мы с нетерпением ждёт продолжения работы с Федерацией тенниса Австралии, чтобы реализовать проект на практике», — цитирует Кермода официальный сайт тура.