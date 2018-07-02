Сьюмик: если Мугуруса вновь выиграет Уимблдон, то станет великой теннисисткой

Тренер испанки Гарбинье Мугурусы Сэм Сьюмик рассказал о настрое подопечной на Уимблдон, действующей чемпионкой которого она является.

«Иногда, если ты слишком рано начинаешь размышлять о турнире „Большого шлема“, это может создать плохую энергию. Важно не тратить чересчур много эмоциональной энергии слишком рано. По ходу турнира в Бирмингеме мы об Уимблдоне не говорили. Конечно, когда приехали сюда, то уже думаем о предстоящих соревнованиях и как будем играть. Но когда Гарбинье выступала в Бирмингеме, она концентрировалась на игре на травяном покрытии, а не Уимблдоне. Она думала о турнире в Бирмингеме. В противном случае она после каждого удара в Бирмингеме думала бы: „Этот удар — для Уимблдона“. Не думаю, что такой настрой пошёл бы на пользу.

Я не знаю, усвоила ли она урок от своей первой защиты титула на турнире «Большого шлема». Может, стоит взглянуть на это под другим углом. Вместо того чтобы думать о защите титула, нужно стараться выиграть ещё один турнир «Большого шлема».

Когда ты волнуешься, уровень твоей концентрации растёт. Ты большего требуешь от себя. Ты больше готовишься. Я хочу верить, что Мугуруса стала лучше играть на траве. Мы стараемся сделать её более универсальным игроком. Думаю, её игра и психологический настрой хорошо подходят к травяному покрытию. Она может использовать свои сильные стороны и лучшие удары на траве.

В прошлом году меня в Лондоне не было. Я напряжённо смотрел матчи по телевизору и не мог находиться на центральном корте Уимблдона. Но избавиться от стресса мне помог океан.

До ещё одной победы на Уимблдоне долгий путь, но если Мугуруса сможет вновь взять титул, то войдёт в число великих игроков. Только топ-теннисистки ставят перед собой цель после одной победы на турнире «Большого шлема» одержать другую. Она очень мотивированна перед турнирами «Большого шлем». Будет здорово, если ей вновь удастся победить", — цитирует Сьюмика официальный сайт тура.

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