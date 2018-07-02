А. Зверев: последние тренировки прошли отлично – я готов к Уимблдону

Немец Александр Зверев оценил собственную готовность к главному травяному турниру сезона Уимблдону.



«Я, как и многие другие, жду старта турнира. В Париже я немного травмировался и не так усиленно тренировался перед Галле. Сейчас же я чувствую себя действительно хорошо. Все тренировки, которые я проводил после Галле, были отличными, и я готов к старту Уимблдона», – заявил Зверев на пресс-конференции.



Соперником четвёртого сеяного в первом раунде соревнований станет австралиец Джеймс Дакворт. Лучшим результатом 21-летнего Зверева на Уимблдоне является прошлогодний выход в четвёртый круг.

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