Кирьос: провёл, пожалуй, лучшую подготовку к Уимблдону в карьере

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал собственную подготовку к Уимблдону.



«Я знал, что могу хорошо сыграть на траве, если боль в локте не будет меня беспокоить. Именно восстановление от травмы было моей конечной целью, и сейчас я чувствую себя отлично.



Никогда ранее я не выигрывал так много матчей перед Уимблдоном. Две предыдущие недели я играл против сильнейших теннисистов, и это, наверное, лучшая подготовка к травяному мэйджору в моей карьере. Лишь один матч закончился в двух партиях, но моё тело в порядке и, думаю, готово к работе», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.



На турнирах в Штутгарте и Лондоне австралийский теннисист добрался до полуфиналов. Первым соперником Кирьоса на Уимблдоне станет представитель Узбекистана Денис Истомин.