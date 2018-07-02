Эверт: 10 теннисисток могут выиграть ТБШ, и это вызывает интерес

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт оценила нынешнее положение дел в женском туре.

«Когда Серена доминирует в туре, всем интересно, как долго она останется на вершине. Когда есть множество талантливых игроков, то борьба за лидерство в рейтинге получается непредсказуемой. 10 теннисисток могут выиграть турнир „Большого шлема“, и это также вызывает интерес. Люди будут смотреть с любопытством, чтобы узнать, кто же возьмёт титул. Это непредсказуемо. Когда есть такая легенда, как Серена, то смотреть всё равно интересно. Не думаю, что телевизионные рейтинги меняются в зависимости от ситуации в туре.

Думаю, интересны и принципиальные противостояния, и доминирование. Всем интересно узнать, кто станет новой первой ракеткой мира. Я стараюсь способствовать продвижению тенниса, поэтому считаю, что смотреть в любом случае будет не скучно", — цитирует Эверт ESPN.

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