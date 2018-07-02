Барти: на траве я могу играть в свой лучший теннис

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала собственную подготовку к Уимблдону. В первом раунде соревнований Эшли (17) встретится с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель.



«Когда я выхожу на травяные корты, чувствую, что могу сыграть в свой лучший теннис. Против Стефани я играла в первом раунде турнира в Ноттингеме, поэтому могу сказать, что на старте Уимблдона мне будет непросто. Мне нужно играть в качественный теннис и принимать правильные решения. Если у меня это получится, я получу тот же результат, что и в Ноттингеме», – цитирует Барти Tennis World USA.



На травяных соревнованиях в Ноттингеме Барти обыграла Фёгель в двух партиях – 6:3, 6:3.

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