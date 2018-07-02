Надаль: я не могу думать о возможном финале против Федерера

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою подготовку к Уимблдону и возможную встречу с Роджером Федерером в финале.



«Я приехал в Лондон не просто сыграть на турнире – я настроен на отличный результат. Очень сложно спрогнозировать своё выступление на Уимблдоне. Когда я приезжаю на «Ролан Гаррос», мне более-менее понятно, в каких моментах я сыграю хорошо, а в каких нет. На US Open это понимание хуже, но оно есть. На Уимблдоне я не могу спрогнозировать ничего.



Я не могу думать о возможном финале против Федерера. Очень короткая подготовка к траве и тот факт, что я не играл в финале Уимблдона уже семь лет, заставляет меня думать о более приземлённых вещах. Конечно, я надеюсь встретиться с ним, но до этого ещё далеко», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Соперником Надаля (2) по первому кругу травяного мэйджора станет представитель Израиля Дуди Села.