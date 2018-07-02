Дарт: я с детства брала пример с Шараповой. Она самая крутая

Британка Хэрриет Дарт, получившая «уайлд-кард» на Уимблдон, призналась, что с детства восхищалась игрой россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс.

«С детства я брала пример с Шараповой. Думаю, она самый крутой человек. Она просто вызывала у меня трепет. Мария имеет важное значение для тенниса. Также меня впечатляет Серена. Она непредсказуема. Ей пришлось бороться со многими трудностями в своей карьере. Она вернулась в тур после рождения ребёнка — это невероятно. Серена — величайшая теннисистка всех времён. Просто потрясающе, что она играет в таком возрасте.

Серена семь раз выиграла Уимблдон. Глупо говорить, что она не будет считаться фаворитом. Также в последнее время очень хороши Возняцки, выигравшая Australian Open, и Халеп, победившая на «Ролан Гаррос». Конечно, есть Петра Квитова, которая выполняет мощные удары и ранее побеждала здесь. Есть Мугуруса. Борьба будет упорной.

Надеюсь, я также смогу выиграть несколько матчей в парном разряде", — цитирует Дарт Metro.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.