Южный и Карлович сыграют самый «возрастной матч» на ТБШ за 40 лет

Матч первого круга Уимблдона между россиянином Михаилом Южным и хорватом Иво Карловичем станет самым возрастным на турнирах «Большого шлема» за последние 40 лет.
Средний возраст теннисистов составит 37 лет и 8 месяцев (Южному на момент матча будет 36 лет, Карловичу – 39).
Лучшим результатом Михаила на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал в 2012 году. Его хорватский соперник в 1/4 финала выходил в 2009 году, и это также лучший его результат в карьере на травяном мэйджоре.
Более «возрастной» матч в последний раз случился на Открытом чемпионате Австралии в 1978 году. Средний возраст австралийца Кена Розуолла и американца Шервуда Стюарта был равен 38 годам и 4 месяцам.
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