Эверт: Конте нужно расслабиться и играть свободно

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне британки Йоханны Конты.

«Йоханна здорово играла прошлым летом, но затем внезапно начались неприятные поражения. Думаю, это сказалось на её уверенности в своих силах. Сейчас всё зависит от неё. Ей нужно говорить с собой и верить в себя. Ей нужно расслабиться и играть свободно.

У Конты отличные удары. Когда видишь её игру, то она кажется чудом. У неё хорошая подача и удары с отскока, в целом она достаточно универсальна. Просто иногда Йоханна излишне суетится и нервничает. Думаю, она работает над этим", — цитирует Эверт ESPN.

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