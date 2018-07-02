Кирьос: я никогда не тренирую «твинеры»

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал увеличившееся количество «твинеров» и других эффектных ударов в его игре.



«Я не тренирую подобные удары, но никогда не упускаю возможности пробить красиво. Я уже очень давно выполняю подобные удары и не всегда пытаюсь порадовать публику таким образом. Для меня это весело, и я всегда готов идти на это», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.



Соперником Ника Кирьоса по первому кругу Уимблдона является представитель Узбекистана Денис Истомин. Лучшим результатом австралийца на травяном мэйджоре является выход в 1/4 финала в 2014 году.

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