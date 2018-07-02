Кэш: на фоне Надаля и Федерера Джокович выглядит неудачником

Чемпион Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал продолжающееся доминирование в ATP-туре 32-летнего Рафаэля Надаля и 36-летнего Роджера Федерера.



«Я абсолютно не понимаю, как Надаль это делает. Без сомнения, это какая-то форма одержимости – только так могу объяснить то, что он продолжает выступать с таким желанием. То же самое можно сказать и о Федерере. Почему он продолжает играть в 36 лет?



Эти парни задали настолько высокую планку, что кто-то вроде Джоковича выглядит просто неудачником по сравнению с ними. Новак выдал невероятный 2015 год, но потерял мотивацию слишком быстро», – цитирует Кэша Tennis World USA.

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