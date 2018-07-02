С. Уильямс: я не думала, что попаду в посев на Уимблдоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своём настрое на Уимблдон. Бывшая первая ракетка мира получила 25-й номер посева.

«Думаю, я никогда не теряла ощущения давления от участия в соревнованиях. Чувствую, что оно даже стало сильнее, потому что я прошла через многое. Я немного удивлена, потому что считала, что всё будет иначе. Я думала: „Эй, у меня прекрасный ребёнок. Я выиграла все турниры “Большого шлема». Сейчас это бонус для меня". Конечно, я буду ощущать меньше давления. Но я шокирована тем, что сама хочу этого давления. Я хочу ощущать необходимость выхода на корт и игры в свой лучший теннис. Это странно, я знаю. Но это лишь говорит о том, кем я являюсь.

Я не думала, что попаду в посев. Но я знаю, что на Уимблдоне принимают решения по своим правилам. Это отличает данный турнир от других. В глубине души я верила, что могу оказаться в посеве", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.