Шарапова: победа на турнире в Тяньцзине очень много значила для меня

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё решение сыграть на турнире в Тяньцзине, действующей чемпионкой которого она является. Соревнования пройдут с 8 по 14 октября. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша Мария в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко – 7:5, 7:6 (10:8).

«Победа на турнире в Тяньцзине в прошлом году получилась захватывающей. Она очень много значила для меня. Я получила большое удовольствие от выступления перед местными болельщиками. Я очень рада, что вернусь для защиты титула в 2018 году. С нетерпением этого жду», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.