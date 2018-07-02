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Директор турнира в Тяньцзине прокомментировал участие в соревнованиях Шараповой

Директор турнира в Тяньцзине прокомментировал участие в соревнованиях Шараповой
Теннис / Уимблдон 2018

Директор турнира в Тяньцзине Стивен Даккитт прокомментировал включение в состав участниц соревнований действующей чемпионки россиянки Марии Шараповой. Турнир пройдёт с 8 по 14 октября.

«За свою короткую историю Tianjin Open превратился в самое крупное спортивное соревнование города и стал основой для развития местного парка. Теннисные болельщики в Тяньцзине уже видели невероятных чемпионок вроде Марии Шараповой, Агнешки Радваньской и Пэн Шуай. Мы будем рады отметить первый юбилей нашего турнира. Возвращение Марии и запланированные праздничные мероприятия помогут нам реализовать теннисную мечту нашего города и добиться его дальнейшего развития», — цитирует Даккитта официальный сайт тура.

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