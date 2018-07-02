Три теннисистки могут возглавить рейтинг WTA по итогам Уимблдона

Три теннисистки могут занять первую строчку рейтинга WTA по итогам Уимблдона. Лидером рейтинга является румынка Симона Халеп. Её могут обойти датчанка Каролина Возняцки и американка Слоан Стивенс, сообщает официальный сайт тура.
Чтобы иметь шансы обойти Халеп в рейтинге, Возняцки нужно дойти до финала. Если Халеп выйдет в полуфинал, Каролине нужно будет выиграть титул.
Действующая чемпионка US Open Стивенс может стать первой ракеткой мира, если выиграет титул, Халеп проиграет в первом круге, а Возняцки потерпит поражение до финала.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона
Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.