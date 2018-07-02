Маррей: дайте знать, если кому-то нужен тренер на ближайшие две недели

Британец Энди Маррей прокомментировал собственный отказ от участия в Уимблдоне. После годичного перерыва 31-летний теннисист провёл лишь три официальных матча перед травяным мэйджором, но так и не решился сыграть на нём.



«Спасибо за все сообщения с поддержкой. Прошу прощения перед каждым, кто чувствует, что я подвёл его. В течение последнего месяца я добился серьёзного прогресса, но сейчас вынужден принимать решение на перспективу.



Очень обидно пропускать Уимблдон, но я с нетерпением жду соревнований в следующем году. Дайте мне знать, если кому-то нужен тренер на следующие две недели», – заявил Маррей в своём «инстаграме».

Маррей снялся с Уимблдона