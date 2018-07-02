Конта прокомментировала пропуск С. Уильямс допинг-теста

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала ситуацию, в результате которой американка Серена Уильямс не находилась в указанном ранее месте в момент визита допинг-офицера.



14 июня к Серене домой пришли с очередной проверкой на допинг, однако теннисистки не оказалось на месте. Офицер USADA прождал её весь день, однако так и не сумел взять анализ. По правилам ВАДА и USADA каждый спортсмен обязан уведомлять службу о своём местонахождении для облегчения процедуры сдачи допинг-теста.



«Мне кажется, что проблема может быть связана с путаницей в часовых поясах. Порой такие проблемы действительно возникают. Однажды моим местоположением на понедельник был указан Лондон. В воскресенье вечером я улетела в Индиан-Уэллс и уже около 10 часов вечера поменяла свою локацию на соответствующую. Тем не менее на следующий день офицер пришёл ко мне домой в Лондоне. Мне было неловко попасть в такую ситуацию, поэтому с тех пор я стараюсь быть более бдительной.



В целом это достаточно неудобный процесс. Люди приходят к тебе домой, когда ты в пижаме или когда ты спишь. Тебя вытаскивают из постели и заставляют сдавать анализы», – цитирует Конту Tennis World USA.

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