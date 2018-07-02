Викмайер стала первой участницей второго круга Уимблдона

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер вышла во второй круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Германи Мону Бартель (Q) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Янина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Викмайер поспорит с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай, 31) — Андреа Петкович (Германия).

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.