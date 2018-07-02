Рыбарикова проиграла Кырсте в первом круге Уимблдона

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на Уимблдоне под 19-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Полуфиналистка Уимблдона-2017 совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Сораны 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Кырстя поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.