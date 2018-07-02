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Рыбарикова проиграла Кырсте в первом круге Уимблдона

Рыбарикова проиграла Кырсте в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на Уимблдоне под 19-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Полуфиналистка Уимблдона-2017 совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Сораны 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Кырстя поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Сорана
Кырстя
5:7 3:6
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