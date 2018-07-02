Куэрри победил Томпсона на старте Уимблдона

Американец Сэм Куэрри (11) в первом круге Уимблдона переиграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. 30-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 9 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Томпсон 6 раз подал навылет при 3 двойных.

За выход в третий круг Куэрри поспорит с победителем встречи между украинцем Сергеем Стаховским (WC) и португальцем Жоау Соузой. Сопернико Сэма определится сегодня, 2 июля.

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