Петкович в трёх сетах победила Чжан Шуай на старте Уимблдона

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на Уимблдоне под 31-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Германии Андреа Петкович со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Чжан Шуай трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг соревнований Петкович поспорит с представительницей Бельгии Яниной Викмайер. Матчи в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.