Донской уступил Кольшрайберу и вылетел с Уимблдона

Россиянин Евгений Донской в трёх партиях матча первого раунда Уимблдона уступил немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу (25) – 2:6, 4:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету Кольшрайбера 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 имевшихся. Российский теннисист 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.



Во втором раунде Кольшрайбер сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) – Майкл Ммо (США).

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