Кар. Плишкова в трёх сетах победила Дарт в первом круге Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (WC) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Плишкова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь).

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Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.