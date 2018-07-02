Пуи обыграл Кудлу и вышел во второй круг Уимблдона

Французский теннисист Люка Пуи (17) удачно стартовал на Уимблдоне, в четырёх партиях обыграв представителя США Дениса Кудлу – 6:3, 6:3, 2:6, 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету победителя матча 17 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 имевшихся. Его соперник отметился 16 подачами навылет, 7 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 10 имевшихся.



Во втором раунде соревнований Пуи встретится с австрийским теннисистом Деннисом Новаком.