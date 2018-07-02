Четвёртая ракетка мира Стивенс проиграла Векич в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на Уимблдоне под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Действующая победительница Открытого чемпионата США 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Донны 9 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг Уимблдона Векич поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.