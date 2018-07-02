Федерер разгромил Лайовича и вышел во второй круг Уимблдона

Первая ракетка Уимблдона швейцарец Роджер Федерер начал свой 20-й травяной мэйджор в карьере с разгромной победы над сербом Душаном Лайовичем – 6:1, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Федерера 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Лайович выполнил одну двойную ошибку и не имел возможностей взять подачу соперника.



В параллельном матче первого круга чилиец Николас Джарри в четырёх партиях обыграл серба Филиппа Краиновича – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.



Матч длился 2 часа 36 минут. На счету победителя 20 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся.