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Федерер разгромил Лайовича и вышел во второй круг Уимблдона

Федерер разгромил Лайовича и вышел во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Первая ракетка Уимблдона швейцарец Роджер Федерер начал свой 20-й травяной мэйджор в карьере с разгромной победы над сербом Душаном Лайовичем – 6:1, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Федерера 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Лайович выполнил одну двойную ошибку и не имел возможностей взять подачу соперника.

В параллельном матче первого круга чилиец Николас Джарри в четырёх партиях обыграл серба Филиппа Краиновича – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч длился 2 часа 36 минут. На счету победителя 20 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся.

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Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 15:10 МСК
Роджер
Федерер
Душан
Лайович
6:1 6:3 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Николас
Джарри
Филип
Краинович
6:3 3:6 7:6 6:4
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