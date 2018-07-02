Кис стартовала на Уимблдоне с победы над Томлянович

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Мэдисон 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Кис поспорит с победительницей поединка Луксика Кумкхум (Таиланд) — Бернарда Пера (США).