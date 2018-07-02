Макарова и Возняцки стали соперницами во 2-м круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Макарова в трёх сетах обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Макарова дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мартич 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 брейков.
В другой встрече первого круга вторая ракетка соревнований датчанка Каролина Возняцки разгромила Варвару Лепченко из США со счётом 6:0, 6:3.
За выход в третий круг Уимблдона Макарова и Возняцки сыграют между собой.
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