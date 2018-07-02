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Медведев вышел во 2-й круг Уимблдона, обыграв Чорича

Медведев вышел во 2-й круг Уимблдона, обыграв Чорича
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, уверенно победив хорвата Борну Чорича (16) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Чорич приехал на Уимблдон в ранге чемпиона турнира в Галле, где выиграл титульный матч у швейцарца Роджера Федерера.

Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Чорича 6 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующим соперником Даниила станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:05 МСК
Даниил
Медведев
Борна
Чорич
7:6 6:2 6:2
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