Медведев вышел во 2-й круг Уимблдона, обыграв Чорича

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, уверенно победив хорвата Борну Чорича (16) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Чорич приехал на Уимблдон в ранге чемпиона турнира в Галле, где выиграл титульный матч у швейцарца Роджера Федерера.



Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Чорича 6 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Следующим соперником Даниила станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. LIVE В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, сыграют Кузнецова, Серена.