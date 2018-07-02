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Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во второй круг Уимблдона

Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Голландская теннисистка Кики Бертенс уверенно вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 20-я ракетка турнира Бертенс в двух сетах обыграла чешку Барбору Штефкову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 1 минуту. Бертенс 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Штефковой 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одного брейка.

Также во второй круг вышли Луксика Кумкхум из Таиланда, которая обыграла американку Бернарду Перу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, и шведка Ребекка Петерсон, на двух тай-брейках взявшая верх над словачкой Викторией Кужмовой – 7:6, 7:6.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 17:25 МСК
Кики
Бертенс
Барбора
Штефкова
6:3 6:2
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 15:50 МСК
Луксика
Кумкхум
Бернарда
Пера
4:6 6:2 6:3
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:30 МСК
Виктория
Кужмова
Ребекка
Петерсон
6:7 6:7
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