Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во второй круг Уимблдона

Голландская теннисистка Кики Бертенс уверенно вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 20-я ракетка турнира Бертенс в двух сетах обыграла чешку Барбору Штефкову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 1 минуту. Бертенс 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Штефковой 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одного брейка.

Также во второй круг вышли Луксика Кумкхум из Таиланда, которая обыграла американку Бернарду Перу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, и шведка Ребекка Петерсон, на двух тай-брейках взявшая верх над словачкой Викторией Кужмовой – 7:6, 7:6.