Иснер, Пелья и Макдональд преодолели первый круг Уимблдона

Американский теннисист Джон Иснер вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого круга девятый сеяный Иснер в трёх сетах обыграл немца Янника Мадена, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 7:5. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Иснер 28 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Мадена 2 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

Также во второй круг вышли аргентинец Гидо Пелья, обыгравший австралийца Джэйсона Каблера (Q) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), и американец Маккензи Макдональд, взявший верх над литовцем Ричардасом Беранкисом — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (8:6).