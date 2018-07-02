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Иснер, Пелья и Макдональд преодолели первый круг Уимблдона

Иснер, Пелья и Макдональд преодолели первый круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американский теннисист Джон Иснер вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого круга девятый сеяный Иснер в трёх сетах обыграл немца Янника Мадена, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 7:5. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Иснер 28 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Мадена 2 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

Также во второй круг вышли аргентинец Гидо Пелья, обыгравший австралийца Джэйсона Каблера (Q) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), и американец Маккензи Макдональд, взявший верх над литовцем Ричардасом Беранкисом — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (8:6).

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Джон
Иснер
Янник
Маден
6:2 7:6 7:5
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Джэйсон
Каблер
Гидо
Пелья
4:6 5:7 6:4 6:7
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 15:55 МСК
Ричардас
Беранкис
Маккензи
Макдональд
6:4 6:7 3:6 6:6
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