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С. Уильямс выиграла стартовый матч Уимблдона у голландки Рус

С. Уильямс выиграла стартовый матч Уимблдона у голландки Рус
Теннис / Уимблдон 2018

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга турнира 25-я ракетка соревнований в двух партиях победила голландку Аранчу Рус со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут. Уильямс 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Рус 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

Во втором круге Уимблдонского теннисного турнира Уильямс сыграет с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия, WC) — Виктория Томова (Болгария, Q).

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:30 МСК
Аранча
Рус
Серена
Уильямс
5:7 3:6
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