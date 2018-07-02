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Андерсон, Сеппи и Фаббьяно преодолели 1-й круг Уимблдона

Андерсон, Сеппи и Фаббьяно преодолели 1-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вышел во второй круг Уимблдонского турнира. В своём стартовом матче восьмая ракетка соревнований Андерсон в трёх сетах обыграл словака Норберта Гомбоша, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 56 минут. Андерсон 20 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Гомбоша 4 эйса, 7 ошибок на подаче и один нереализованный брейк.

Во второй круг вышли также итальянец Томас Фаббьяно (Q), обыгравший индийца Юки Бхамбри со счётом 2:6, 6:3, 6:3, 6:2 и ещё один итальянец — Андреас Сеппи, взявший верх над австралийцем Джоном-Патриком Смитом — 6:2, 6:4, 6:1.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:25 МСК
Норберт
Гомбош
Кевин
Андерсон
3:6 4:6 4:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 17:30 МСК
Юки
Бхамбри
Томас
Фаббьяно
6:2 3:6 3:6 2:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 17:55 МСК
Джон-Патрик
Смит
Андреас
Сеппи
2:6 4:6 1:6
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