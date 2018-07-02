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Младенович, Цуренко и Суон вышли во 2-й круг Уимблдона

Младенович, Цуренко и Суон вышли во 2-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Французская теннисистка Кристина Младенович вышла во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче Младенович в трёх сетах обыграла словачку Анну Шмидлову со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Младенович 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Шмидловой 2 эйса, 10 ошибок на подаче и 3 брейка.

Во второй круг вышли также украинка Леся Цуренко, взявшая верх над венгеркой Тимей Бабош со счётом 7:5, 6:2, и британка Кэйти Суон (WC), обыгравшая румынку Ирину Бегу — 6:2, 6:2.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 19:05 МСК
Анна
Шмидлова
Кристина
Младенович
7:5 2:6 2:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Леся
Цуренко
Тимя
Бабош
7:5 6:2
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:40 МСК
Ирина
Бегу
Кэйти
Суон
2:6 2:6
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