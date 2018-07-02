Младенович, Цуренко и Суон вышли во 2-й круг Уимблдона

Французская теннисистка Кристина Младенович вышла во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче Младенович в трёх сетах обыграла словачку Анну Шмидлову со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Младенович 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Шмидловой 2 эйса, 10 ошибок на подаче и 3 брейка.

Во второй круг вышли также украинка Леся Цуренко, взявшая верх над венгеркой Тимей Бабош со счётом 7:5, 6:2, и британка Кэйти Суон (WC), обыгравшая румынку Ирину Бегу — 6:2, 6:2.