3 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянки Виталия Дьяченко (Q) и Мария Шарапова (24). Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Соперницы встречались на Открытом чемпионате Франции 2015 года. Победу в том матче одержала бывшая первая ракетка мира со счётом 6:3, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Дьяченко — Шарапова на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с американкой Софьей Кенин, либо с представительницей Греции Марией Саккари.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.